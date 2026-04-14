Gehavende Oranjevrouwen verrassen Frankrijk in WK-kwalificatie

BREDA - Speelsters van Nederland vieren de 1-0 van Renee van Asten tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland (v) en Frankrijk (v) in Rat Verlegh Stadion in Breda, Nederland. SEM VAN DER WAL / ANP
De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben het WK-kwalificatieduel met Frankrijk verrassend gewonnen. Zonder veel ervaren speelsters won de ploeg van bondscoach Arjan Veurink in Breda met 2-1 van de nummer 6 van de wereld. Debutante Renee van Asten en Esmee Brugts scoorden namens Oranje.

Na drie duels gaat Nederland aan de leiding in de groep met 7 punten, gevolgd door Frankrijk met 6, Ierland (3) en Polen (1). Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK van volgend jaar in Brazilië. De rest speelt in het najaar play-offs.

Zaterdag treffen Oranje en Frankrijk elkaar opnieuw, dan in Auxerre.

