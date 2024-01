Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

AZ stopt samenwerking met trainer Jansen, Martens opvolger

AZ heeft per direct afscheid genomen van trainer Pascal Jansen. Dat meldt de Alkmaarse Eredivisionist op de website. De 50-jarige Jansen was ruim drie jaar hoofdtrainer. De 39-jarige Belg Maarten Martens maakt het seizoen af als hoofdtrainer. De oud-speler was al als assistent-trainer aan de club verbonden.

ANP

