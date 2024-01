Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouwen Ajax verliezen bij PSG en missen eerste kans op kwartfinale CL

De voetbalsters van Ajax hebben in het uitduel met Paris Saint-Germain een eerste kans op een plek in de kwartfinales van de Champions League laten liggen. De ploeg van trainster Suzanne Bakker kwam er in de openingsminuten nog wel een paar keer gevaarlijk uit, maar daarna gaf met name de individuele kwaliteit van Frans international Marie-Antoinette Katoto de doorslag: 3-1.

Bij een zege in stadion Parc des Princes had het in de groepsfase debuterende Ajax zich al verzekerd van de groepswinst. Met nog één groepswedstrijd te gaan is de landskampioen de koppositie nu kwijt aan PSG, dat 9 punten heeft. Ajax volgt met 7 punten, Bayern heeft er 6 en Roma staat op 5 punten. De nummer twee gaat ook door naar de kwartfinales.

ANP

Reacties