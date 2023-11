Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doelman Vaessen keert terug onder de lat bij RKC

Etienne Vaessen is terug bij RKC Waalwijk. Hij verdedigt het doel van zijn ploeg in het thuisduel met Go Ahead Eagles, aanvang 18.45 uur.

Vaessen kwam op 30 september hard in botsing met aanvaller Brian Brobbey van Ajax. Hij raakte buiten bewustzijn en werd uit voorzorg op het veld gereanimeerd. De ploeggenoten van RKC waren vervolgens zo aangeslagen dat het duel werd gestaakt. RKC en Ajax spelen op 6 december het restant van het duel uit.

ANP

