Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

IJshockeyer overleden nadat schaats in nek kwam tijdens duel

Een Amerikaanse ijshockeyer is gisteravond na een gruwelijk ongeluk tijdens een wedstrijd in het Britse Sheffield overleden. Voor het oog van 8000 toeschouwers kreeg Adam Johnson (29) een schaats in zijn nek, die zorgde voor een diepe snee.

Johnson speelde voor de Britse ijshockeyclub Nottingham Panthers. Die club bevestigt op X dat hij door het ongeluk om het leven kwam. „We zijn diep bedroefd te moeten melden dat Johnson op tragische wijze om het leven is gekomen bij een bizar ongeluk”, schrijft de club in een verklaring. „Iedereen is diep geraakt door zijn overlijden. We zijn in gedachten bij Adams familie, partner en vrienden, maar ook bij alle fans die aanwezig waren.”

Teamgenoten vormden cirkel om ijshockeyer Johnson

Het ongeluk gebeurde in de 35ste minuut van de wedstrijd. Johnson kwam in botsing met een tegenstander en kreeg daarbij een ijshockeyschaats in zijn nek. Het bloedde flink. Na het ongeluk werd de wedstrijd stilgelegd en werd het publiek gevraagd om te vertrekken. Zijn medespelers gingen om Johnson heen staan om hem aan het zicht te onttrekken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q — The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023

Met spoed werd de ijshockeyer naar het ziekenhuis gebracht, maar medische hulp mocht niet baten. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Alle ijshockeywedstrijden afgelast

Alle ijshockeywedstrijden op het hoogste niveau die vandaag nog gespeeld zouden worden, zijn afgelast. „Adam was niet alleen een geweldige ijshockeyer, maar ook een fantastische teamgenoot en een buitengewoon persoon met nog een hele toekomst voor zich. Rust in vrede”, aldus zijn club.

Ook de Sheffield Steelers, de tegenstander van de Nottingham Panthers van gisteravond, betuigen hun steun en medeleven aan Johnsons teamgenoten en geliefden. „Onze gedachten gaan uit naar Adams familie, vrienden en teamgenoten in deze ongelofelijk trieste en moeilijke tijd. We willen iedereen ook vragen om op dit moment de privacy van Adams familie te respecteren.”

Vorige Volgende

Reacties