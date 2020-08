Messi wil weg bij Barcelona, mini-kans terugkeer Suárez naar Ajax

Lionel Messi heeft het bestuur van Barcelona laten weten per direct bij de club te willen vertrekken. Arme Ronald Koeman, net de nieuwe trainer van Messi.

Ondertussen is de terugkeer van Luis Suárez naar Ajax nog ver weg.

Dat Messi de Barcelonadeur direct achter zich dicht wil trekken, melden diverse media in Spanje en Argentinië, het geboorteland van de – volgens velen – beste voetballer ter wereld. Barcelona zou de informatie inmiddels hebben bevestigd.

Messi heeft nog een contract

Formeel heeft Messi nog een contract tot 2021 bij Barcelona, waar hij zijn hele loopbaan tot dusver speelde. Het is bijzonder onrustig bij de club, sinds de nederlaag (8-2) in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München.

Vorige week werd oud-speler Ronald Koeman, die Barcelona ooit de eerste Champions League met een doelpunt bezorgde (toen nog Europa Cup 1) aangesteld als trainer bij de Catalanen.

Suárez mág weg… maar naar Ajax?

Marc Overmars rekent er niet op dat Luis Suárez komend seizoen weer het shirt van Ajax draagt. „We hebben wel contact gehad”, zei de directeur voetbalzaken in de rust van het oefenduel met Hertha BSC. „Maar we hebben met zo veel spelers contact. Oud-Ajacieden bijvoorbeeld. Dat is logisch. Die contacten moet je onderhouden.”

Suárez mag vertrekken bij FC Barcelona, zo meldden veel Spaanse media afgelopen week. Overmars weet dat de 33-jarige Uruguayaan een vorstelijk loon geniet bij de nieuwe club van trainer Ronald Koeman. En hij kan ongetwijfeld bij andere clubs als Ajax aan de slag.

‘Deze spits doet het ook aardig’

„Ik hoef eigenlijk niets te doen, want onze spits doet het ook aardig”, verwees Overmars bij Ziggo Sport naar Zakaria Labyad. „Het is mooi om te zien hoe spelers in de voorbereiding hun kans pakken. Zoals Labyad nu, na zijn zware knieblessure. Hetzelfde geldt voor Edson Alvarez op het middenveld.”

Vorige week vertelde Erik ten Hag al dat de komst van Suárez geen groot thema is nog. „Maar als hij wil, dan is hij uiteraard altijd welkom.”

Ajax won de oefenwedstrijd tegen Bundesligaclub Hertha BSC vanavond met 1-0, door een vroege vrije trap – via de muur – van de eerder genoemde Zakaria Labyad. Het betekende de vijfde oefenzege van Ajax op rij. Bij de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA waren 6.000 toeschouwers aanwezig.

