YouTuber haalt grap uit: loting EK voetbal verstoord door seksgeluiden

De loting voor het EK voetbal van volgend jaar zomer in Duitsland is gisteravond even verstoord toen er plotseling seksgeluiden te horen waren. Nadat de Deense oud-international Brian Laudrup het kaartje van Zwitserland had opengevouwen klonk er in de zaal plotseling luid gekreun.

Het was vooral voor televisiekijkers duidelijk te horen. Maar ook in de zaal in Hamburg kregen mensen het gekreun mee. „Er klinkt hier wat geluid, dat is inmiddels gestopt”, reageerde plaatsvervangend secretaris-generaal Giorgio Marchetti. Maar niet veel later klonken er opnieuw opgewonden geluiden door de zaal.

Grap van YouTuber

Waar het geluid vandaan kwam was in eerste instantie niet meteen duidelijk, maar volgens Britse media is het het werk van YouTuber Daniel Jarvis. Hij kondigde de kreunende geluiden tijdens de loting ook aan in een video op zijn YouTube-kanaal.

Seksgeluiden tijdens wedstrijd tussen Wolverhampton en Liverpool

Het is overigens niet de eerste keer dat Jarvis met zijn ‘pranks’ sportevenementen verstoort. Eerder dit seizoen zorgde hij ervoor dat kijkers van de bekerwedstrijd tussen Wolverhampton en Liverpool minutenlang kreunende geluiden hoorden. Later bleek dat Jarvis een mobiele telefoon onder de stoel van de BBC-commentator had geplakt en op die manier seksgeluiden afspeelde.

Ook verstoorde Jarvis al meerdere wedstrijden door het veld op te lopen. Daar zou hij volgens Britse media maar liefst 21 keer voor veroordeeld zijn.

Hilariteit op social media

De presentatoren van de loting wisten hun gezicht gisteravond in de plooi te houden, maar dat geldt niet voor social mediagebruikers. Op X leidt het voorval tot hilariteit. „Aan het geluid te horen heeft iemand anders ook de balletjes gevonden. Foutje bedankt!”, schrijft iemand. „Zit er nou pornogeluid door de loting?”, vraagt een ander zich af.



