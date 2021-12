Vrouw uit India leert op 104-jarige leeftijd lezen en schrijven

Een mens is nooit te oud om te leren. Dat bewees Kuttiyamma uit de Zuid-Indiase staat Kerala onlangs maar weer. Ze slaagde er op de 104-jarige leeftijd in om te leren lezen en schrijven en haalde haar examen met vlag en wimpel.

Als kind had de 104-jarige vrouw nooit de kans gekregen om naar school te gaan omdat ze thuis moest blijven om mee te helpen in het huishouden. Toen Kuttiyamma 16 was, werd ze uitgehuwelijkt. Ze trouwende in 1933 met haar man, met wie ze tot zijn dood in 2002 samen was. Hoewel Kuttiyamma in al die jaren nooit naar school ging, droomde ze er altijd van om lerares te worden.

Het is de 104-jarige voorlopig nog niet gelukt om zelf les te geven, maar lezen en schrijven kan ze inmiddels wel. Een jaar geleden startte ze met het studeren van het Malayalamese alfabet, de taal die in Kerala gesproken wordt.

Kleinkinderen waren motivatie om te leren lezen en schrijven

Kuttiyamma werd gemotiveerd door haar kleinkinderen. Hen zien studeren inspireerde haar om zelf ook de boeken in de duiken. „Ik zat vaak naast mijn kleinkinderen en observeerde ze goed wanneer ze studeerden”, zegt Kuttiyamma tegen de BBC. Een docent van de school van haar kleinkinderen hielp Kuttiyamma met haar studie. Zij zorgde voor de nodige boeken en stond klaar om alle vragen te beantwoorden.

Kuttiyamma maakte uiteindelijk het Saksharatha examen, een door de overheid gefinancierd programma dat zich specifiek richt op mensen die nooit de kans kregen om te leren lezen en schrijven. De overheid hoopt op die manier het aantal analfabeten in de regio te verminderen.

Voor Kuttiyamma was het examen een eitje. „Ik vond het examen niet moeilijk, ik had 89 van de 100 vragen goed.”

Analfabetisme een groot probleem in India

In India is ongeletterdheid een groot probleem. Ongeveer 25 procent van de bevolking kan niet lezen of schrijven. Vooral onder vrouwen komt het vaak voor. 35 procent van de Indische vrouwen is analfabeet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.