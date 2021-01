Dokter betastte paramedicus die hem behandelde voor overdosis drugs

Een arts die een paramedicus betastte en haar nek likte, gaat vrijuit. De 40-jarige dokter Lauri Kriisa werd behandeld voor een vermoedelijke overdosis drugs, en ging op ongepaste wijze om met een vrouwelijke paramedicus. Hij greep namelijk de borst, billen en liesstreek van de vrouw terwijl ze haar werk deed.

Een paramedicus is geen arts, maar heeft wel de bevoegdheid om medische handelingen te verrichten. Die handelingen verrichtte de vrouw in een huis in het Engelse Hartlepool, waar de man GHB, viagra en alcohol had ingenomen. Hierdoor zou hij niet bewust zijn geweest van zijn daden, meldt Metro UK.

Grensoverschrijdend gedrag onder invloed

Kriisa sprak via een dating-app af met een man in het huis waar het incident plaatsvond. De Medical Practitioners Tribunal Service concludeerde dat hij te bedwelmd was om te weten wat hij deed. De paramedicus die hem later hielp noemde het gedrag „grensoverschrijdend”. In een verklaring zegt de werkneemster van de North East Ambulance Service: „Zijn gedrag werd seksueel, hij greep me beet en trok me in bed. Hij likte mijn nek en probeerde me te kussen.” Op de camerabeelden van de ambulance is te zien dat hij later herhaaldelijk probeerde haar naar zich toe te trekken.



Glazige ogen

De vrouw vertelde dat de arts niet bij zijn volle verstand leek te zijn. „Ik heb het idee dat de ingenomen medicijnen het seksuele gedrag veroorzaakten en dat hij niet wist wie ik was. Hij maakte vreemde geluiden, glimlachte en zijn glazige ogen richtte hij op mij, in een soort van trance.”

Dr. Kriisa zegt dat hij zich het incident niet kan herinneren. Zijn laatste herinnering was zogezegd „Het drinken van alcohol en het kijken naar YouTube” samen met de man. Hij vertelt dat hij zich niet kan heugen of er drugs aanwezig waren, maar dat hij blijkbaar wel wat had ingenomen. De man die oorspronkelijk uit Estland komt, zou later die dag een nachtdienst draaien.

Een onberispelijk record

Het blijkt dat het gedrag van de arts onberispelijk was, tot het incident op 17 augustus 2018. „Bovendien werkt de man op dit moment aan de frontlinie binnen de NHS, dat is de nationale gezondheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk. De daden van dr. Kriisa worden erkend, maar aan de andere kant is het een bekwame arts die de NHS en de patiënten helpt. Vooral in deze tijd”, meldt Metro UK.

Een woordvoerder van North Tees en Hartlepool NHS Foundation Trust zegt: „Het spijt ons zeer voor het leed dat dit incident heeft veroorzaakt bij de betrokken paramedicus, dit gedrag was volkomen onaanvaardbaar.”

