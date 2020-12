Bad luck voor Britse bulldog met vliegangst die per se naar Zwitserland moet

Toch balen als je als Brit van plan was om je teckel/poes/konijn mee te nemen op je volgende reis naar Zwitserland. Dan moet je vanaf begin volgend jaar in elk geval je auto thuis laten. Met de trein is ook geen optie meer. Rest alleen nog het vliegtuig. Hopelijk heeft Bello/Minoes/Flappie geen vliegangst en solitaire cavia’s kun je sowieso maar beter thuis laten. Want die zijn ‘verboden’ in het land van horloges en alpenmelkchocola.



In Switzerland, according to an animal protection law, it is illegal to have one (1) guinea pig as a pet because they are social animals. Denying them companionship is considered animal cruelty pic.twitter.com/eYk6324bKj — الفريكشة (@Lfreksha) June 16, 2020

Zwitserland beperkt vanaf begin volgend jaar namelijk de inreis van honden, katten en andere huisdieren uit Groot-Brittannië vanwege het feit dat het land dan echt uit de EU is gestapt. De Zwitserse overheid maakte vandaag bekend dat de Britse huisdieren enkel nog per vliegtuig en via de luchthavens van Basel, Genève en Zürich het land mogen binnenkomen.

Geen honden in de auto

Dit gaat ook gelden voor mensen die uit het Verenigd Koninkrijk terugkeren naar Zwitserland. Met de hond in de auto op bijvoorbeeld wintersportvakantie in Zwitserland kan dan niet meer. De vraag is wat de koningin zal doen, mocht ze naar Zwitserland gaan.



Queen Elizabeth is a great person. 👑 She loves corgi dogs 👑 pic.twitter.com/tdx40Rutt8 — 世界中の動物と人々が~幸あらんことを願う。 (@8IbrmmLrbwJIkCg) December 7, 2020

Er is meer. Britten mogen ook geen vlees- of kaasproducten meer mee naar Zwitserland nemen. Dus ook de cheesy adventskalender, die elk jaar een grote Engelse hit is, mag volgend jaar Zwitserland niet in.

Zwitserland

Zwitserland is geen lid van de Europese Unie, maar door talrijke verdragen in veel opzichten nauw verweven met de EU. Het is ook een Schengenland, iets wat niet alle politici altijd even goed weten. Zwitserland gaat Groot-Brittannië vanaf 1 januari behandelen als een land van buiten de Schengenzone en de EU.



Ik sterf een beetje van binnen bij zoveel domheid… De intellectueel (kuch) Baudet weet dus niet dat Zwitserland in Schengen zit… https://t.co/LCNHg7TjdH — Joshua Livestro (@JoshuaLivestro) April 24, 2018

Voor de Britten kan er afhankelijk van de uiteindelijke overeenkomsten met de EU veel veranderen over drie weken. Tot 1 januari is er niets veranderd sinds het koninkrijk begin dit jaar uit de unie stapte. In de overgangsfase bleven alle EU-regels van kracht. Dat verandert dus Britten moeten langer nadenken voor ze op reis gaan.

Huisdieren

Zo zullen ze mogelijk hun huisdieren moeten laten inenten en met de auto ook een groene verzekeringskaart bij zich moeten hebben in de EU. Britten moeten zich ook realiseren dat hun paspoort zeker 6 maanden geldig moet zijn en ze mogelijk niet langer dan 3 maanden achter elkaar in de EU mogen blijven.

Good news

De vele regeltjes die plots voor de bewoners van ‘Brexitannië’ relevant worden, zijn niet enkel tegenvallers. De BBC wees er geruststellend op dat er bij terugkeer uit een EU-land in de duty-free shops na 31 december nog altijd 18 liter wijn en 42 liter bier belastingvrij kan worden ingevoerd. Een meevallertje.