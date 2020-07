#Medkini als reactie op onderzoek over onprofessionele artsen

Iedereen plaatst wel eens een vakantiekiekje, maar artsen zouden er goed aan doen om geen foto’s in onder andere zwemkleding op social media te plaatsen. Dat staat in een onlangs gepubliceerd onderzoek en zorgt voor de nodige reacties vanuit de medische wereld.

In het onderzoek staat dat dergelijke foto’s van invloed kunnen zijn als patiënten hun dokter moeten kiezen. Daarbij gaat het overigens niet alleen om foto’s in pikante (zwem)kleding, maar ook om poses met een alcoholische drank in de hand en provocerende Halloween-kostuums. Op veel applaus kan het onderzoek niet rekenen. Zeker niet bij de vrouwelijke medici, die vinden dat de mannelijke auteurs dit niet zomaar kunnen stellen.

Niet laten voorschrijven

„Ik wil zeker dat mijn patiënten mij vertrouwen en mij respecteren en een deel daarvan kan beïnvloed worden door aanwezigheid op sociale media”, zo vertelt dokter Lauren Agoubi (28) tegenover de New York Post. „Maar waar het om gaat is dat drie mannen niet bepalen wat onprofessioneel is en wat niet.”

Het gevolg is dat artsen massaal zwemkledingfoto’s op social media delen onder hashtag #Medkini. Het gaat daarbij vooral om vrouwen, maar ook een enkele man laat zich zien.

I’ve thought long and hard about posting my #MedBikini contribution, because so many of them don’t look like me. But I’m a firm believer that the only requirement for a bikini body is to put on a bikini. #everybodyisabikinibody pic.twitter.com/zqanuxksNj — MED, M.D. (@meganedurham) July 25, 2020

Posting this photo 4 years ago did not stop me from being a professional MD.#MedBikini #MedTwitter #HeForShe pic.twitter.com/sqC9NlXm6N — Tobi✨ (@docorbits) July 25, 2020

My wife isn’t on twitter but she’s a fucking bad ass doctor, wife and mom and wears a bikini and drinks at the beach like a normal fucking human being. #MedBikini #fuckthepatriarchy pic.twitter.com/sbbb3nhu4e — Jacob Charles (@JacobinCA) July 25, 2020

Proudly married to a beer drinking, bikini wearing, loving, caring & exceedingly professional doctor. Fuck these clowns. #MedBikini pic.twitter.com/PSszWD9cby — Chris (@YaBoyCK3) July 24, 2020

Although no one will want to see this Dad bod here it is in full support of my female colleagues and this misogynistic study. Without my female mentor in medschool and the one in residency, I wouldn’t be the surgeon I am today. #MedBikini pic.twitter.com/nSlDtA5hTZ — Anthony Tucker (@AnthonyTuckerMD) July 24, 2020

Thomas Cheng en Jeffrey Siracuse, twee van de schrijvers van het onderzoek, hebben op social media gereageerd op de ophef. „Onze bedoeling was om artsen bewuster te maken. (…) Het spijt ons dat jonge artsen zich aangevallen voelen en dat we bevooroordeeld waren.”

