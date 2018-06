Festival krijgt boete voor rokende mensen in tent

Daar is hij dan! De Metro van dinsdag 29 mei is gedrukt. Kun jij niet wachten tot je de Metro morgen in de trein kan lezen, lees hem dan nu alvast!

Allereerst kun je lezen hoe de EU de strijd tegen plastic afval gaat voeren, om de ophoping van plastic afval in de oceanen tegen te gaan. En vraag jij je ook wel eens af hoe de wereld er over tien jaar uit ziet, of we dan nog wel naar de winkel gaan om boodschappen te doen bijvoorbeeld? Metro schetst een scenario zonder kassières en lange wachtrijen.

Ook over Patricia Paay en Patty Brard kun je lezen in Metro. Verder kun je lezen over zonnebrand en het onrustige weer in Nederland.