Froome geconfronteerd met reuze astma-inhalator

Patricia Paay eist maandagmiddag in de rechtbank in Amsterdam een schadevergoeding van 450.000 euro van onder meer GeenStijl voor het publiceren van een seksvideo van haar. Haar advocaat Johan Langelaar zegt dat naast GeenStijl ook de hoofdredacteur van de website en een redacteur gedaagd zijn, evenals de man die het filmpje aanvankelijk op Twitter zette.

GeenStijl plaatste in februari vorig jaar de link van het filmpje, maar verwijderde die even later ook weer op aandringen van de advocaat van Paay. De video, waarin is te zien dat Paay plasseks heeft met een man, is echter veelvuldig gedeeld op social media.

Ongebruikelijk hoog

„De schadeclaim is gebaseerd op immateriële schade en materiële schade door opdrachten die Paay misliep", legt Langelaar aan het ANP uit. Hij erkent dat de schadeclaim ongebruikelijk hoog is voor Nederlandse begrippen. „Ik hoop hiermee iets teweeg te brengen om duidelijk te maken dat dit echt niet kan. Het filmpje is weloverwogen en doelbewust door GeenStijl gepubliceerd. De redacteuren van GeenStijl hadden zich wel twee keer achter de oren moeten krabben voordat ze dit filmpje gingen publiceren. Ze verdienen hier flink aan. Als ik een schadevergoeding zou eisen van 10.000 euro, lachen ze zich dood. Ik hoop op een kentering in Nederland als de rechter de schadeclaim toewijst."

Langelaar had de rechtbank van Amsterdam aanvankelijk gevraagd de zaak over de uitgelekte sekstape achter gesloten deuren te behandelen. De rechtbank besloot hier niet in mee te gaan. Wel heeft Langelaar de mogelijkheid om tijdens de zitting een nieuw verzoek om beslotenheid in te dienen, als hij dat noodzakelijk acht. „Als er details aan de orde komen in deze delicate zaak, vraag ik de rechter alsnog dat iedereen de zaal verlaat."

Nerveus

Langelaar zegt dat Paay erg nerveus is voor de zitting. „Ik hoop dat ze het aankan. Ze is erg gespannen en dat is heel logisch, want alles wordt weer opgerakeld. De rechtszaak heeft lang op zich laten wachten. Ik hoop dat ze erbij aanwezig is."

Behalve de civiele zaak loopt er ook nog een strafrechtelijke zaak. Volgens Langelaar dient deze strafzaak tegen GeenStijl en twee mannelijke verdachten hoogstwaarschijnlijk in juli. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte in februari bekend dat het GeenStijl vervolgt voor het verspreiden van de seksvideo van Paay. Ook twee mannelijke verdachten moeten voor de rechter verschijnen.