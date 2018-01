Vrouw 'parkeert' op erg bijzondere manier

Een Britse slager die zichzelf per ongeluk opsloot in de vriezer, heeft zijn leven nu te danken aan een bloedworst. De bevroren worst zorgde er namelijk voor dat de man uit kon breken voor hij letterlijk dood zou vriezen.

Chris McCabe vertelde de BBC dat hij lichtelijk in paniek raakte toen de deur achter hem in het slot viel. Het was -20 in de vriezer en de speciale veiligheidsknop was ook bevroren geraakt. Top veiligheidsknop dus.