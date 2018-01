Michael van der Plas keert terug voor steun barbie

Michael van der Plas is vrijdag halsoverkop uit het Spaanse Malaga vertrokken om zijn ex-vrouw Samantha bij te staan. Aan De Telegraaf vertelt hij inmiddels te zijn aangekomen in Nederland.

Realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, is vrijdag met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is en ook Michael wil dat niet vertellen. "Het is niet aan mij om dit naar buiten te brengen'', zegt Michael.

De twee kinderen van Michael en Samantha zijn bij zijn moeder ondergebracht. "Het gaat goed met ze'', vertelt hij. ''Ik wil zo snel mogelijk naar ze toe. Voor de kinderen wil ik er gewoon zijn. Zolang ze mij nodig hebben, ben ik er voor ze. Ik ga mij nu laten inlichten in welke staat Samantha is en wat er precies allemaal is gebeurd.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar