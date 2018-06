'Spanje op sommige punten feministischer dan wij'

Als je aan Spanje denkt, zal dat wellicht niet direct het land zijn waarbij je denkt dat ze voorop lopen wat betreft vrouwenemancipatie. Toch presenteert premier Pedro Sánchez van de socialistische partij PESO een regering, waarin een beduidende meerderheid vrouw is.

Onderschatting

Op de Spaanse bordesfoto worden maar liefst elf van de zeventien plekken bezet door vrouwen. Afgelopen herfst bij Rutte III waren dat er slechts zes van de zestien. ,,In Spanje zijn ze feministischer dan wij denken. Dat wordt door Nederlanders nog wel eens onderschat. En op sommige punten loopt Nederland achter", zegt Spanje-kenner Chris van der Heijden tegen Metro.

Volgens Van der Heijden zit dat voor een deel al opgeborgen in de tradities, die inmiddels wel vervaagd zijn, maar waarvan de contouren nog steeds zichtbaar zijn. ,,Wij kenden hier vroeger een burgerlijke samenleving, waarbij de man aan het werk gaat en de vrouw thuisblijft. In Spanje hadden ze een boerentraditie, waarbij de vrouwen veel meer aan het werk gingen. Er werken daar naar verhouding veel meer vrouwen."

Strenge abortuswet

Toch komt het imago niet helemaal nergens vandaan. In 2014 werd er bijna een hele strenge abortuswet aangenomen onder bewind van de conservatieve PP. Deze schreef voor dat vrouwen alleen nog maar abortus mochten plegen na verkrachting of als hun gezondheid in gevaar was. Uiteindelijk werd de wet 'wegens een gebrek aan draagvlak' ingetrokken.

,,Iets wat in Spanje wel meer een issue is dan in Nederland, is seksuele intimidatie tegen vrouwen", aldus Van der Heijden Ook fysiek geweld is iets dat vaker voorkomt. In Madrid was er in 2015 een grote demonstratie tegen het geweld tegen vrouwen. In twee decennia tijd waren er om die reden zeker 1.300 vrouwen omgekomen, waarvan 85 in de eerste tien maanden van 2015.

Wel zo feministisch?

Hoewel de partij PESO altijd veel vrouwen in hun regering heeft gehad, is deze 'overmacht' wel een nieuwe situatie. Toch levert dat niet per se een feministisch kabinet op, stelt Ana Maria Conte van Mujer Emprendedora, een belangenclub voor vrouwelijke ondernemers. ,,Het is een duidelijk signaal, en Spanje kan zeker nog wel een cultuuromslag gebruiken. Maar je moet je afvragen of die nieuwe regering niet simpelweg heel vrouwelijk is, en niet zozeer feministisch."

Van der Heijden vat de woorden van Conte niet op als iets negatiefs. ,,Je kan het ook zien als wat we vroeger de derde golf van het feminisme noemden. Ze hoeven het feminisme niet heel erg uit te dragen. Vrouwen hoeven niet langer na te doen wat mannen doen, maar kunnen zich als zichzelf laten spreken." Zo ziet Conte het zelf overigens ook. ,,Laten we al deze ministers vanaf nu vooral gaan beoordelen op hun kunnen en niet op hun vrouw-zijn."

Politiek spelletje

Overigens valt het volgens Van der Heijden niet uit te sluiten dat het grote vrouwenaandeel in het kabinet voor een deel het gevolg is van een politiek spelletje is tussen de PP en PESO. ,,Het zou kunnen dat PESO wil overcompenseren, bij wijze van een soort bewijsdrang."

Toch heeft Sánchez een paar duidelijke doelen die hij wil bereiken, zoals garantie van gelijk salaris bij hetzelfde werk tussen man en vrouw. ,,Het zou mij niet verbazen als dat lukt. Volgens mij zijn daar de loonverschillen onder hoogopgeleiden al een stuk kleiner dan hier."