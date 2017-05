Drankgebruik onder Nederlanders 'problematisch'

De vrijdagmiddagborrel, een voetbalwedstrijd of een lekkere zondagmiddag in de tuin: het is in Nederland voor veel mensen gebruikelijk dat er een biertje, wijntje of gin-tonic genuttigd wordt. Zo gebruikelijk dat Nederlanders problematisch veel drinken. We staan zelfs in de Europese top drie van landen die veel drinken. Alleen de Ieren en Denen weten ons te verslaan.

Blackout

De mannen zijn vooral flinke drinkers, ruim 40 procent drinkt problematisch. Dat betekent dat mensen vaker op de spoedeisende hulp belanden en niet meer weten wat er is gebeurd. Daarnaast hebben de drinkers last van spijt en schuldgevoelens. Een kwart van de mannen onder de 25 heeft volgens het onderzoek eens per maand een blackout.



Wereldwijd drinkt ongeveer 25 procent van de mannen veel. Onder vrouwen is het iets minder: 27 procent van de Nederlandse dames drinkt teveel, wereldwijd is dat twintig procent.

Alcohol in gram

De Noorse University of Science & Technology (NTNU) voerde het onderzoek uit. De hoeveelheid drank die genuttigd werd, moest worden aangegeven in een bepaalde vorm. Daardoor konden de onderzoekers niet alleen meten hoeveel er werd gedronken, maar ook hoeveel alcohol erin zit. Zo zit er in drie glazen bier bijvoorbeeld een ander percentage alcohol dan in drie glazen wodka. Ook werd er gekeken naar het verschil tussen een groot en een klein glas wijn of een pint, een halve liter of een blikje bier.



„We ontwikkelden deze meetsystemen voor elk land. We kunnen daardoor de antwoorden van mensen over hun drankgebruik converteren naar de hoeveelheid gram alcohol die is gedronken”, legt Terje Andreas Eikemo, professor aan de NTNU uit aan Food Processing. Hij werkte samen met collega’s uit meer dan veertig landen om de juiste meeteenheden te ontwikkelen.

Dertig landen

In totaal deden dertig landen mee aan het onderzoek dat twee jaar duurde. Het onderzoek werd ingevuld door 3000 Nederlanders. Floor van Bakkum van Jellinek legt aan NOS uit dat het onderzoek vooral door jonge mensen is ingevuld, en daarom geen representatieve steekproef is. „In het onderzoek is een oververtegenwoordiging van jonge mensen. En van mensen die iets hebben met alcohol- en drugsgebruik, anders vul je zo'n lange vragenlijst niet zo snel in. Maar dat is in andere landen ook zo." Daarom is de proef wel internationaal vergelijkbaar.

Minder drinken zit er niet in, slechts 30 procent is van plan te minderen met alcohol. Een slechte zaak volgens Van Bakkum. Alcoholgebruik is geaccepteerd in Nederland, er wordt in tegenstelling tot drugs pas laat aan de bel getrokken als iemand veel lijkt te drinken. Ook gaan we naarmate we ouder worden juist meer drinken. „En als jongeren nu al zo stevig drinken, maak ik me daar wel zorgen om."