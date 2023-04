Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tiener tovert ‘schandelijke’ straat met kuilen om tot minigolfbaan om aandacht te vragen van gemeente

Een Britse tiener die het helemaal gehad heeft met kuilen in de wegen in zijn stad, heeft een wild idee tot werkelijkheid gemaakt. De kraterige hoofdstraat heeft hij tot een minigolfbaan gemaakt om aandacht te vragen voor de slechte kwaliteit van het asfalt.

De 18-jarige Ben Thornbury besloot een glimlach op het gezicht van zijn buren te toveren nadat hij had gelezen hoe moe zij waren van de kuilen die het dorp Malmesbury, wat ongeveer 46 kilometer ten noordoosten van Bristol ligt, doorkruisen, laat Metro UK weten.

Minigolfbaan om aandacht te vragen

Buurtbewoners maakten zich op Facebook al maanden druk over de ‘plaag van de vele kuilen’ en vrezen voor de ‘grote stenen’ die naar voetgangers kunnen worden geslingerd als gevolg van het slechte asfalt. Maar afgelopen week vonden mensen geen normale verkeersweg, maar een minigolfbaan. Twintig bewoners namen deel aan de actie van de tiener om de gemeente tot actie aan te zetten.

Thornbury zegt over zijn idee: „Ik ben er echt trots op dat het mijn idee was. Mensen waren midden in de hoofdstraat aan het midgetgolfen terwijl alle auto’s voorbij kwamen”, aldus de student. „Er kwamen waarschijnlijk meer dan 20 mensen opdagen – voor een kleine plaats is dat heel goed. Het was zo’n dankbaar gevoel en mensen hebben me gemaild en gezegd: ‘Je hebt het weer gedaan voor de gemeenschap’.”



Tiener onderneemt actie voor zijn buurt

De tiener heeft al vaker actie ondernomen om zijn buurt te helpen. Dat varieert van het oprapen van afval tot het knippen van heggen. Thornbury is er trots op in Malmesbury te wonen, een historisch stadje boven op een heuvel in een van de oudste gemeenten van het Verenigd Koninkrijk. De buurtbewoners waren natuurlijk dus niet blij met kuilen in de weg van de hoofdstraat. Om die reden deelde de 18-jarige op Facebook zijn idee om van de straat een midgetgolfbaan te maken.

„De kuilen in de stad zijn al maanden een groot probleem”, zei hij. „We hebben het gemeld en kregen geen reactie van de gemeente en nu zijn de mensen het zat dat er niets aan gedaan wordt. Mensen vonden het een geweldig idee en zeiden dat het tijd werd dat iemand er iets aan deed om het bewustzijn te vergroten.” Met wat verkeers-rekwisieten maakte Thornbury een bord met de tekst ‘High Street Crazy Potholes Golf Now Open’ en legde hij een parcours aan met een paar verkeerskegels.

Humor trekt de aandacht van gemeente

„De gemeente zou misschien niet reageren op een brief,” aldus de initiatiefnemer, „maar ik hoopte dat een beetje humor hun aandacht meteen zou trekken.” De combinatie van een lange droge zomer, gevolgd door periodes van zeer natte en vervolgens vriezende omstandigheden, heeft het wegdek doen verslechteren. „En in sommige gevallen ging dat zeer snel”, zei raadslid Caroline Thomas.

„Gelukkig”, aldus Thomas, „heeft de gemeente 3,6 miljoen pond overheidsgeld gekregen om de gaten te dichten.” De extra financiering ondersteunt het harde werk van deze winter om de enorme toename van kuilen in het hele land aan te pakken”, zei ze. De minigolfbaan van Thornbury lijkt z’n vruchten dus te hebben afgeworpen.