91-jarige Britse vrouw breit een ziekenhuis om de gezondheidszorg te steunen

Een 91-jarige vrouw uit het Verenigd Koninkrijk wil tijdens de coronacrisis geld inzamelen voor de Britse gezondheidszorg. Dat doet ze met een gebreid ziekenhuis. Dag en nacht werkte ze aan haar ‘Knittinggale hospital’, waardoor het wollen ziekenhuis er levensecht uitziet. Met haar project wil de vrouw ook een eerbetoon brengen aan het zorgpersoneel.

Margaret Seaman staat tegenwoordig bekend als de breikoningin in het Engelse graafschap Norfolk. Toch heeft ze die passie slechts zeven jaar geleden ontdekt toen ze een tijdverdrijf zocht nadat haar man stierf. Terwijl ze thuis met haar dochter in quarantaine zat, bedacht ze een plan om vanuit huis haar steentje bij te dragen. Aangezien ze door haar gezegende leeftijd niet meer kan gaan werken, besloot ze om haar breitalent in haar voordeel te gebruiken. Ze maakte een ziekenhuis uit wol omdat ze dat een gepast eerbetoon vond voor het harde werk van het verplegend personeel tijdens de coronacrisis. Het vraagt veel werk waar ze soms tot middernacht mee bezig is, maar ze zegt blij te zijn als ze er mensen wat mee kan opvrolijken in deze donkere tijden.

Great-great grandmother hopes to raise thousands for NHS charities with 'Knittingale Hospital'https://t.co/trbYyFxt0S pic.twitter.com/PhB8f2IlFK — ITV News (@itvnews) May 13, 2020

Breiprojecten voor het goede doel

Seamans ‘Knittinggale hospital’ is nog niet af, maar ziet er nu al indrukwekkend uit. Naast een wollen ziekenhuis, inclusief receptie en volwassenen- en kinderafdeling, lopen er ook miniatuurfiguurtjes rond die het verplegend personeel en de patiënten voorstellen. De naam van haar project verwijst naar de Engelse Nightingale ziekenhuizen. Die zijn op hun beurt vernoemd naar de intelligente verpleegster en statistica Florence Nightingale. De opbrengst van de crowdfundingactie gaat integraal naar drie lokale Britse ziekenhuizen, het Norfolk and Norwich University Hospital, het Queen Elizabeth Hospital en het James Padget University Hospital.

Het is niet de eerste keer dat Seaman haar breinaalden bovenhaalt voor het goede doel. Eerder zamelde ze al duizenden ponden in met haar wollen creatie van het Sandringham House. Dat is het landhuis van de Britse koninklijke familie in Norfolk.

Het Britse ITV News maakte een video-reportage:

