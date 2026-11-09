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Schutter dodelijke aanslag Krakau overleden

De man die afgelopen zaterdag het vuur opende in het centrum van het Poolse Krakau, is overleden in het ziekenhuis, meldt de Poolse politie. Door het incident kwamen zes mensen om het leven. Later werden nog de lichamen van de ouders en zus van de schutter gevonden in zijn huis. De Poolse premier Donald Tusk sprak eerder van een daad van terrorisme.

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De 24-jarige man raakte ernstig gewond toen de politie hem neerschoot. Hij overleed maandagochtend vroeg.

De schietpartij vond plaats op een druk plein, de Grote Markt van Krakau. De schutter droeg militaire kleding en zou alleen hebben gehandeld. Zestien mensen raakten gewond. Van de zes dodelijke slachtoffers hadden vier de Poolse nationaliteit. Er zijn ook een Britse man en een Oostenrijkse vrouw om het leven gekomen.

De Poolse president Karol Nawrocki had twee dagen van nationale rouw aangekondigd voor zondag en maandag.

ANP

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