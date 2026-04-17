Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Olieprijs 10 procent lager na verklaring Iran over openen Hormuz

De olieprijzen gingen vrijdagmiddag ongeveer 11 procent omlaag na een verklaring van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi over dat de Straat van Hormuz weer is heropend voor de commerciële scheepvaart.

Door die zeestraat gaat een vijfde van het wereldwijde olievervoer. Iran had de Straat van Hormuz vanwege de oorlog vrijwel volledig afgesloten voor olie- en gastankers.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte bijna 12 procent tot 83,30 dollar en Brentolie werd ruim 11 procent goedkoper op 87,90 dollar per vat.

Ook de Europese gasprijs ging flink omlaag. Op de Amsterdamse gasbeurs zakte de prijs met bijna 8 procent tot iets meer dan 39 euro per megawattuur.

ANP

Reacties