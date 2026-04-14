Israël en Libanon houden zeldzaam direct overleg in VS

Israël en Libanon zijn begonnen aan hun eerste directe topoverleg sinds 1993. Ambassadeurs van de landen zijn samengekomen op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.

De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio treedt op als bemiddelaar. Nog voordat de ontmoeting rond 17.00 uur Nederlandse tijd begon, riep Hezbollah op de gesprekken af te blazen. Het geweld tussen de door Iran gesteunde groepering en Israël laaide begin maart op.

Rubio sprak bij aanvang van het zeldzame topoverleg van een „historische kans” en zei dat het om een proces gaat. Hij benadrukte dat er sprake is van „tientallen jaren aan geschiedenis en complexiteiten” en dat die complexiteiten niet in de komende zes uur zullen worden opgelost. De minister sprak de hoop uit dat Israël en Libanon stappen vooruit kunnen zetten.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar zei in aanloop naar het overleg dat zijn land streeft naar „vrede en normalisatie” van de banden met Libanon. Ook benadrukte hij dat Hezbollah het „probleem” is. De Libanese president Joseph Aoun heeft de hoop uitgesproken dat de gesprekken het „begin van het einde” zijn van het lijden van zijn land.

ANP

