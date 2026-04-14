Mogelijk nieuw overleg Iran – VS in Islamabad

Onderhandelaars uit Iran en de VS zouden later deze week terug kunnen keren naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad voor hervatting van hun overleg. Het persbureau Reuters meldt dit van verschillende bronnen te hebben gehoord. De Amerikaanse president Donald Trump zei tegen de New York Post ook dat er „waarschijnlijk” binnen twee dagen iets staat te gebeuren in Pakistan.

De twee landen die sinds 1980 geen diplomatieke relaties hebben, overlegden rechtstreeks met elkaar op 11 en 12 april in Islamabad tijdens een wapenstilstand van twee weken. Die loopt 21 april af. Volgens Pakistaanse media wordt gepoogd de partijen voor die tijd weer aan de onderhandelingstafel te krijgen in Islamabad of misschien elders. Een medewerker van de Iraanse ambassade in Pakistan zei dat er mogelijk aan het einde van deze week of begin volgende week weer wordt onderhandeld.

Trump zei tegen de New York Post dat er „de komende twee dagen iets zou kunnen gebeuren” rond de onderhandelingen, en dat Pakistan de waarschijnlijkste locatie is. Volgens de president levert de Pakistaanse topmilitair Asim Munir „geweldig werk” als bemiddelaar. „Hij is fantastisch, en daarom is het waarschijnlijker dat we daar weer naar teruggaan. Waarom zouden we naar een land gaan dat er niets mee te maken heeft?” Volgens de krant had hij niet veel eerder in een telefonisch interview nog gezegd dat ze „een centralere plek” zochten. „Misschien Europa.”

De onderhandelingsronde van 11 en 12 april heeft geen enkel concreet akkoord opgeleverd, maar volgens diplomatieke bronnen is er toch sprake van „een voortgaand diplomatiek proces”. De Pakistaanse bemiddelaars zien de ontmoeting als een betekenisvolle en eerste stap in de richting van directe communicatie tussen Teheran en Washington.

ANP

