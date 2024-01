Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mali zegt vredesverdrag met rebellen op en is boos op Algerije

De militaire junta van Mali heeft een belangrijk vredesverdrag met Toeareg-rebellen in het noorden van het land „met onmiddellijke ingang” opgezegd. Volgens de machthebbers was het verdrag uit 2015 niet meer houdbaar door een „verandering in de houding van bepaalde ondertekenende groepen”. Maar Mali is ook boos op buurland Algerije, dat heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de vrede, maar dat zich nu „vijandig” zou opstellen.

Ondanks dat het officieel vrede was sinds de ondertekening van de overeenkomst in Algiers in juni 2015, werd er nog wel gevochten in het noorden van Mali. Vooral het afgelopen half jaar is het geweld tussen de krijgsmacht en de rebellen flink toegenomen. Toch werd het vredesverdrag gezien als belangrijk voor het behoud van de geringe stabiliteit die nog over was in het West-Afrikaanse land.

De Toearegs strijden al decennia voor een eigen staat in het noorden van Mali, dat aan Algerije grenst, en in 2012 brak daar een oorlog uit. Sinds datzelfde jaar zijn ook jihadistische groeperingen actief in Mali en die vechten ook tegen zowel het Malinese leger als tegen de Toearegs. Zij hebben het vredesakkoord van 2015 niet getekend.

Aanvankelijk hielpen de Fransen de Malinezen in de strijd tegen de jihadisten, maar sinds de junta in 2020 de macht overnam zijn die banden doorgesneden. De Fransen en troepen van een VN-vredesmissie moesten vertrekken en in ruil zijn de huurlingen van de Russische Wagner Groep gekomen. Maar door het snelle vertrek van veel buitenlandse troepen is een machtsvacuüm ontstaan en kon het geweld snel toenemen.

