Grote brand in flatgebouw Gorinchem, meerdere woningen ontruimd

In een flatgebouw in Gorinchem (Zuid-Holland) heeft vrijdagavond een uitslaande brand gewoed. Daarbij is zeker een persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. Een brandweerman is lichtgewond geraakt aan zijn hand. Zo’n veertig bewoners werden geëvacueerd, aldus de brandweer.

Rond 20.45 uur brak de brand uit op de tweede verdieping van het gebouw aan de Banneweg (Gildenwijk), in de buurt van het Piazza Center. De brand sloeg vervolgens over naar de derde verdieping. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brand was tegen 23.15 uur onder controle, meldde de brandweer. Die heeft de afgelopen uren alle verdiepingen van de flat gecontroleerd en woningen geventileerd.

De bewoners van de ontruimde woningen werden in de Van Rappardhal opgevangen. Het merendeel van de bewoners kon rond 01.15 uur terugkeren naar hun huizen. Dat geldt niet voor de bewoners van de tweede etage. Voor hen wordt onderdak geregeld. De oorzaak van de brand is onbekend.

ANP

