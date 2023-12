Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Houthi’s en regering Jemen beloven stappen richting wapenstilstand

De Houthi’s en de regering in Jemen hebben afgesproken stappen te zetten richting een wapenstilstand. Dat meldt Hans Grundberg, de Zweedse VN-gezant voor Jemen, die blij is met de overeenkomst.

De Houthi-rebellen en de regeringstroepen vechten al sinds 2015 een burgeroorlog uit. De soennitische regering krijgt hulp van Saudi-Arabië, terwijl de sjiitische Houthi’s juist worden gesteund door Iran. Sinds die landen begin dit jaar toenadering tot elkaar zochten lijkt een staakt-het-vuren in Jemen ook steeds dichterbij te komen. In september ging een Houthi-delegatie nog op bezoek in Saudi-Arabië om over vrede te praten.

Volgens Grundberg is het nu de bedoeling dat er een landelijke wapenstilstand komt, zodat de leefomstandigheden in het arme land kunnen verbeteren. Ook zouden de beide partijen voorbereidingen moeten treffen om onder toezicht van de Verenigde Naties weer een politiek proces op te starten.

De Houthi’s hebben een groot deel van de kust aan de Rode Zee in handen en vallen daar sinds kort veel schepen aan met een Israëlische link. De rebellen steunen Hamas in de oorlog tegen Israël en willen dat de bombardementen in de Gazastrook worden stopgezet.

ANP

