Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netanyahu: staakt-het-vuren niet het einde Israëlische aanvallen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd dat de Israëlische aanvallen in de Gazastrook na een mogelijk staakt-het-vuren doorgaan „totdat we al onze doelen hebben bereikt”. Dat zei Netanyahu dinsdagavond vóór een stemming in zijn kabinet over een mogelijke deal met Hamas over het uitwisselen van gevangenen.

Israël heeft als doelen van zijn militaire aanvallen onder meer de uitschakeling van Hamas en de terugkeer van alle gijzelaars genoemd. Bovendien mag er geen bedreiging meer zijn voor Israël vanuit Gaza.

Volgens berichten in de media voorziet de ontwerpovereenkomst met Hamas in een vierdaags staakt-het-vuren en een uitwisseling van 50 Hamas-gijzelaars voor minstens 140 Palestijnse gevangenen in Israël. Beide partijen zijn voorstander van de vrijlating van vrouwen en minderjarigen.

Hamas heeft eerder al laten weten dat het toestemming voor de deal heeft gegeven aan de bemiddelaars in Egypte en Qatar.

ANP

Reacties