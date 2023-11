Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israël hoopt op vrijlating veel gijzelaars ‘de komende dagen’

De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten, Michael Herzog, verwacht dat de Palestijnse beweging Hamas „de komende dagen” een aanzienlijk aantal gijzelaars vrijlaat. Israël is hoopvol, zei de diplomaat in een interview met de Amerikaanse zender ABC.

De Amerikaanse krant The Washington Post had eerder gemeld dat er een voorlopige deal tussen Hamas en Israël was bereikt, maar dit werd ontkend door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en Amerikaanse functionarissen. Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat de inspanningen om tot een overeenkomst te komen, worden voortgezet.

Hamas nam ongeveer 240 gijzelaars mee naar de Gazastrook tijdens de dodelijke aanval van 7 oktober op Israël. Dat zette Israël ertoe aan Gaza te belegeren met als doel de daar heersende Hamas uit te schakelen.

ANP

