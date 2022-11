Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doden en gewonden bij schietpartij in gayclub Amerikaanse Colorado Springs

Bij een schietpartij in een nachtclub in de Amerikaanse stad Colorado Springs zijn volgens plaatselijke media zeker vijf doden en achttien gewonden gevallen. De dader is ook gewond geraakt en is gearresteerd.

De schietpartij vond plaats aan het einde van gisteravond in de gayclub Club Q in het noordoosten van de stad die ten zuiden van Denver, de hoofdstad van de staat Colorado, ligt.

Zeker vijf doden

Over het motief en de identiteit van de dader is officieel niets bekendgemaakt, maar volgens een mededeling van Club Q was het een doelgerichte „haataanval op onze gemeenschap” en werd de dader door klanten overmeesterd. De politie krijgt bijstand van de federale recherche FBI in deze zaak, meldt CNN.

De autoriteiten ontvingen vanaf 23.57 uur plaatselijke tijd „talrijke” 112-oproepen en kwamen ter plaatse, zei een woordvoerder van de Colorado Springs Police. „Ze hebben één persoon gelokaliseerd van wie we denken dat hij de verdachte is,” zei de woordvoerder. „Op dit moment is de verdachte in hechtenis.”

Het is niet duidelijk of de verdachte was opgenomen in de telling van mensen die gewond raakten bij de schietpartij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Breaking: Colorado Springs Police confirm five are dead and 18 injured in the Club Q shooting! pic.twitter.com/RZuP6cEaYp — Brian Sherrod (@briansherrodtv) November 20, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

5 people were killed, and 18 injured were injured at an LGBTQ nightclub in Colorado Springs. Sunday, November 20 is Transgender Day of Remembrance. pic.twitter.com/gIcLUjge0R — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 20, 2022

Schietpartij

In een verklaring op sociale media zei Club Q dat het „verwoest is door de zinloze aanval op onze gemeenschap” en bood condoleances aan voor de slachtoffers en hun families.

In de VS zijn volgens de telling van gunviolencearchive.org dit jaar bijna 18.000 mensen gedood met vuurwapens. Zelfmoorden met vuurwapens (circa 21.000) zijn daarbij niet meegerekend.