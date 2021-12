Wereld reageert bedroefd op overlijden bisschop Tutu: van Obama tot koningin Elizabeth

In Zuid-Afrika en de hele wereld is bedroefd gereageerd op het overlijden van Desmond Tutu. De Zuid-Afrikaanse bisschop overleed vandaag thuis op 90-jarige leeftijd.

Paus Franciscus liet weten bedroefd te zijn en condoleerde de familie en geliefden van de overleden geestelijke. De Amerikaanse oud-president Barack Obama prees Tutu als een „mentor, vriend en moreel kompas. Hij verloor nooit zijn ondeugende gevoel voor humor en bereidheid menselijkheid in zijn tegenstanders te vinden.” Zijn voorganger Bill Clinton sprak in een verklaring warme woorden over de welsprekendheid, humor en vastberadenheid van de „briljante” Tutu.

Tutu’s overlijden stemt de Britse koningin Elizabeth „diep bedroefd”. De vorstin noemde hem „een man die onvermoeibaar opkwam voor de mensenrechten in Zuid-Afrika en de hele wereld. Ook zij prijst zijn „grote warmte en humor”. De Britse premier Boris Johnson omschreef Tutu als een „cruciale figuur” in de strijd tegen apartheid en in de strijd om een nieuw Zuid-Afrika te creëren. „Hij zal worden herinnerd om zijn spirituele leiderschap en onbedwingbare goede humeur”.

Inzet voor slachtoffers van oorlogsmisdaden

Ook leden uit Johnsons kabinet reageerden. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss omschrijft Tutu als „de drijvende kracht achter het beëindigen van de apartheid in Zuid-Afrika”. Haar collega op Justitie, Dominic Raab, omschrijft Tutu als „een waarlijk groot figuur, die ik in Den Haag heb mogen ontmoeten toen hij zich inzette voor de slachtoffers van oorlogsmisdaden”.

„Ik ben bedroefd door het overlijden van een wereldwijsgeer, mensenrechtenleider en machtige pelgrim op aarde. Wij zijn beter omdat hij hier was”, zei Bernice King, dochter van de vermoorde Amerikaanse dominee en voorvechter van de mensenrechten Martin Luther King.

„Het overlijden van aartsbisschop emeritus Desmond Tutu is een nieuw hoofdstuk van rouw in het afscheid van onze natie van een generatie voortreffelijke Zuid-Afrikanen die ons een bevrijd Zuid-Afrika hebben nagelaten. Tutu was een patriot zonder weerga, een principieel en pragmatisch leider die betekenis gaf aan het Bijbelse inzicht dat geloof zonder werken dood is”, zei de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa naar aanleiding van de dood van de Nobelprijswinnaar.

Tutu streed voor einde van de apartheid

„De strijd van Desmond Tutu voor het einde van de apartheid en de Zuid-Afrikaanse verzoening zal in onze herinnering blijven. Hij was toegewijd was aan de mensenrechten en de gelijkheid van volkeren”, zei de Franse president Emmanuel Macron.

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, omschreef Tutu als een man die zijn leven wijdde aan de vrijheid met een diep engagement voor de menselijke waardigheid en een reus die opstond tegen apartheid. „Je zult erg gemist worden”, schreef Michel op Twitter.