In beeld: zo vieren Nederlanders dit jaar de kerstdagen

Van de kersttoespraak van Koning Willem-Alexander tot aan de drukte bij de lokale slager en afhaalrestaurants: zo vieren jullie de kerstdagen.

De overheid adviseert om dit jaar niet samen te komen in de kerk, waardoor kerkdiensten in veel gevallen online worden gevierd. Bisschop Gerard de Korte preekte op kerstavond tijdens de kerstnachtmis in een vrijwel lege Sint-Janskathedraal. De mis werd op kerstavond uitgezonden op NPO2.

Klanten doen hun laatste kerstinkopen bij slagerij de Leeuw in de Utrechtsestraat in Amsterdam. Mensen haalden massaal stokbroden, gourmetschalen en taartjes af bij lokale ondernemingen.

Vooral bij slagerijen en bakkerijen liep het storm met bestellingen voor de dagen dat er samen wordt gedineerd. Om een biologisch stukje vlees te scoren moest je dus even in de rij staan, net zoals hier in Amsterdam.

Personeel van een Haags restaurant legt de laatste hand aan het kerstmenu. Mathijs Heijting, topman van het platform thuisuiteten.nl, spreekt van extreme drukte met duizenden orders die moeten worden verwerkt tijdens de kerstdagen. Volgens hem moet er dag en nacht worden doorgewerkt om alle gekoelde bestellingen te kunnen verwerken en die bij de mensen thuis te bezorgen.

Er zijn ook afhaalmogelijkheden en maaltijden liggen in de schappen bij verschillende supermarkten van Albert Heijn. Het is niet meer mogelijk om nog bestellingen voor de kerst te doen. „Voor de restaurants is het alle zeilen bijzetten maar voor ons ook”, aldus Heijting.

Koning Willem-Alexander hield gisteren vanuit Paleis Huis ten Bosch zijn jaarlijkse kersttoespraak op televisie. Op de eerste kerstdag hoopt de koning op verbinding en vooral dat we naar elkaar luisteren in deze voor velen moeilijke tijden. Zo zegt hij dat „wij mensen immers heel verschillend zijn. We kijken op heel verschillende manieren tegen het leven aan.” En: „We zijn vrij om te denken en geloven wat we willen.”

In Noordlaren kunnen schaatsliefhebbers hun hart ophalen: daar wordt vanavond op tweede kerstdag de eerste marathon op natuurijs gereden. In de provincies Drenthe, Groningen en Friesland kan geschaatst worden op natuurijs van wel 3 tot 5 centimeter dik.

Ondanks dat we dit jaar geen witte kerst hebben, kan er wel gesproken worden van winterse kerstdagen. Op veel plekken vriest het en vooral in het zuiden van het land kwam wat sneeuw naar beneden. Misschien dat jouw ochtendrondje er wel net zo idyllisch uit zag als dit landschap in Oudeland.

En als je de kerstdagen niet in ons land hebt doorgebracht, maar ergens ver weg op een zonnige bestemming, zal dit hectische tafereel op Schiphol je niet onbekend voorkomen. Op het vliegveld ontstond veel drukte.