Iraanse worstelkampioen geëxecuteerd ondanks internationaal protest

Navid Afkari (27 jaar) is zaterdag geëxecuteerd ondanks de vele internationale protesten. De Iraanse worstelkampioen zou tijdens de antiregeringsprotesten in 2018 een beveiliger hebben doodgestoken. Afkari legde na zwaar gemarteld te zijn een bekentenis af die hij later weer introk.

De advocaat en familie van Afkari menen dat Afkari een valse bekentenis heeft afgelegd als gevolg van zware marteling. De worstelkampioen zou in gevangenschap onder andere alcohol in zijn neus gegoten hebben gekregen. Ook werd hij verstikt met een plastic zak en werd hij in elkaar geslagen met stokken, zo meldt Human Rights Watch.

Afkari bekende uiteindelijk de moord te hebben gepleegd. Zijn bekentenis werd op de Iraanse staatstelevisie uitgezonden. Later trok Afkari de bekentenis weer in.

Ook de broers van Afkari zijn na de protesten opgepakt. Volgens Amnesty International hebben zij een celstraf van 56 jaar en 27 jaar gekregen met daarbovenop 74 zweepslagen per persoon.

Verontwaardiging

De veroordeling van de bokskampioen heeft wereldwijd tot veel protesten geleid. Zo wordt er vandaag in Amsterdam gedemonstreerd tegen zijn executie. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft verontwaardigd op de veroordeling gereageerd. Vorige maand riep hij Iran nog op Afkari niet te executeren.

