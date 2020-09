Doorgesneden pezen en zenuwen: veel klusongelukken tijdens lockdown

Sinds de lockdown zijn er veel mensen gewond geraakt tijdens het klussen, zo meldt het AD. In de maanden maart, april en mei meldden zo’n 152 mensen zich op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis met ernstig letsel. Met name botbreuken, geamputeerde vingers en doorgesneden zenuwen en pezen in de hand of arm kwamen veel voor.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door onder andere de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, blijkt dat 93% van de mensen verwondingen had aan pols- en hand. 18% van de patiënten hield daar blijvend letsel aan over. De cirkelzaag en de haakse slijper blijken de grootste boosdoeners te zijn.

Waar zijn je vingers?

Eén van de brokkenpiloten, die bijna vier van zijn vingers kwijtraakte, is Martin Smeele uit Loo. Hij vertelt aan het AD hoe hij op tweede paasdag nog even snel een panlat voor het hok van de paaskuikens wilde verzagen. Toen de lat van de tafel dreigde te schieten, ging het mis. Smeele greep de lat vast terwijl de cirkelzaag er nog inzat. De Nederlander pakte een handdoek en ging snel naar zijn vrouw.

„Waar zijn je vingers, vroeg ze.” Het tweetal keek elkaar aan. „Moesten we zelf naar de dokter? 112 bellen? Even geen idee, nee. Wij hebben dit soort dingen nooit.” Ze belden 112 en nog geen tien minuten later stond er een ambulance op de stoep. „Ik had zelf ook al even in die handdoek gekeken en zag een heel bloederige vleeswond.” Zijn vingers zaten gelukkig nog aan. „Maar een halve centimeter meer en ik had er vier van het terras kunnen oprapen.”

67 hechtingen

Smeele had geluk bij een ongeluk. Een operatie en 67 hechtingen verder zaten zijn vingers weer goed op hun plek. Hij heeft bij twee vingers geen gevoel meer in het bovenste kootje. Het is mogelijk dat dat nog terugkomt, maar niets is zeker. Ondanks dat maakte Smeele het hok voor de paaskuikens wel af, met één hand.

