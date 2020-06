Meer dan 150 miljoen kinderen moeten vandaag gedwongen werken

Miljoenen kinderen uit arme gezinnen hebben geen thuisonderwijs via de laptop, maar moeten gedwongen naar ‘hun’ werk. Zowel Terre des Hommes als Unicef spreken vandaag, de Internationale Dag tegen Kinderarbeid, van uitbuiting.

Terre des Hommes waarschuwt voor een massale toename van kinderarbeid. „Voor miljoenen kinderen in arme landen heeft de coronapandemie het gezicht van honger en uitbuiting”, aldus Carel Kok, directeur Terre des Hommes Nederland. „Ze worden gedwongen om geld te verdienen zodat families niet verhongeren.” Nog voor de pandemie moesten 152 miljoen meisjes en jongens werken en lijden 386 miljoen kinderen wereldwijd onder extreme armoede. De Verenigde Naties schatten in dat nog eens 66 miljoen kinderen in extreme armoede vervallen als gevolg van het coronavirus.

Veel meer kinderarbeid en armoede door lockdowns

Miljoenen gezinnen in opkomende en ontwikkelingslanden werken als dagloners en hebben door de wereldwijde lockdowns van de ene op de andere dag hun inkomen verloren. Zij kunnen niet rekenen op sociale zekerheid zoals werkloosheidsuitkeringen of voedselhulp. Terre des Hommes partnerorganisaties zien in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika een zichtbare toename van kinderarbeid. In veel grote steden bedelen meer kinderen, op plantages en boerderijen werken schoolkinderen met hun ouders en kinderen verkopen groenten of fruit op straat. Vanuit de Filippijnen komen berichten dat het aantal kinderen die zich prostitueren voor webcams voor buitenlandse gebruikers om wat geld te verdienen voor hun gezin, toeneemt. Europol meldt dat de vraag naar kinderporno op het net is toegenomen sinds het begin van de lockdowns. Terwijl scholen en kinderbeschermingsprogramma’s zijn gesloten, maken geldschieters in India gebruik van de situatie door wurgleningen te verstrekken aan gezinnen in nood, die hun kinderen moeten aflossen in de vorm van schuldslavernij.

Prioriteit in corona-hulpprogramma’s

Terre des Hommes en zusterorganisaties geven hulp waar mogelijk, maar vragen ook regeringen in hun corona-hulpprogramma’s prioriteit te geven aan de behoeften van arme en achtergestelde kinderen. „Vanwege de acute noden en om de negatieve gevolgen op de middellange en lange termijn zoals kinderarbeid te voorkomen, is voedselhulp of directe hulp voor behoeftige gezinnen onmisbaar”, zegt Carel Kok. „De heropening van scholen na de lockdowns moet gepaard gaan met landelijke reïntegratiecampagnes om te voorkomen dat kinderen de school verlaten. Internationaal opererende bedrijven moeten hun toeleveringsketens controleren en kinderarbeid uitbannen.”

Kinderarbeid neemt voor het eerst in 20 jaar toe

Ook Unicef waarschuwt dat miljoenen kinderen het risico lopen te worden gedwongen tot kinderarbeid door de coronacrisis. De organisatie komt vandaag, op de genoemde Internationale Dag tegen Kinderarbeid, met een alarmerend rapport. Het rapport waarschuwt dat kinderarbeid voor het eerst sinds 20 jaar zal toenemen.

„Aangezien de pandemie veel gezinsinkomens wegneemt, moeten veel meer kinderen hun toevlucht nemen tot kinderarbeid”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland, net als Terre des Hommes. „We moeten voorkomen dat de coronacrisis een kinderrechtencrisis wordt. Sociale bescherming is van cruciaal belang om hulp te bieden aan de meest kwetsbare kinderen.”

Kinderen de onzichtbare slachtoffers

Volgens het rapport van UNICEF en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) kan corona leiden tot een toename van armoede en dus tot een toename van kinderarbeid, nu gezinnen alles moeten inzetten om te overleven. Naarmate de armoede door de coronacrisis wereldwijd toeneemt, scholen sluiten en de beschikbaarheid van sociale voorzieningen afneemt, moeten meer kinderen noodgedwongen aan het werk. „Dit toont aan dat kinderen de onzichtbare slachtoffers zijn van corona. We moeten ervoor zorgen dat kinderen en hun families een crisis kunnen doorstaan. Goed onderwijs, sociale bescherming en betere economische kansen kunnen het verschil maken”, aldus Laszlo.

Om de dreiging van de toename van kinderarbeid het hoofd te bieden, moeten er maatregelen worden genomen, vindt Unicef. „Dit vraagt om meer sociale bescherming, betere toegang tot krediet voor arme huishoudens, bevordering van waardig werk voor volwassenen, maatregelen om kinderen weer naar school te krijgen inclusief de afschaffing van schoolgeld. Daarnaast moeten er meer middelen komen voor arbeidsinspecties en wetshandhaving.”

