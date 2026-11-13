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Jetten vindt chaos rond belastingplan ‘niet uit te leggen’

Minister-president Rob Jetten vindt de politieke chaos die is ontstaan rond het belastingplan „niet uit te leggen”. Dat zei hij tijdens zijn persconferentie na een ministerraad die vooraf werd gegaan door urenlang crisisoverleg. Hij geeft mensen die zeggen niets meer te snappen van het aanhoudende gedoe in Den Haag „groot gelijk”.

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„Deze overheid int elk jaar 400 miljard aan belastingen”, zei Jetten. „En wij hebben ons gisteren enorm zitten doodvechten op die laatste paar miljoen.” De VVD dreigt uit de coalitie te stappen omdat coalitiepartners D66 en CDA zonder instemming van de liberalen een deal hebben gesloten met overwegend linkse partijen over een lastenverschuiving van ongeveer 1 miljard euro van arbeid naar vermogen.

Jetten rekent het niet alleen de VVD aan dat het zo uit de hand is gelopen. „Wij hebben allemaal gevoelens en emoties bij hoe dit de afgelopen tijd is gegaan”, zei hij. „Het heeft te lang geduurd en het heeft tot te veel spanningen in de coalitie geleid, dat willen we anders gaan doen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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