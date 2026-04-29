Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland
Democraten Gorinchem wint ook herverkiezingen in Gorinchem

GORINCHEM - Stembussen worden omgedraaid in het stadhuis. De inwoners van de gemeente Gorinchem konden opnieuw naar de stembus, omdat een meerderheid van de gemeenteraad een herstemming wilde. Aanleiding zijn vermoedens van stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. LINA SELG / ANP
ANP / ANP / Lina Selg

Democraten Gorinchem heeft opnieuw de meeste stemmen gehaald bij de herverkiezingen in de Zuid-Hollandse gemeente. Woensdag kreeg de partij 26,3 procent van de stemmen, goed voor 7 zetels. Dat is gelijk aan het aantal zetels dat de partij had gekregen bij de verkiezingen in maart. Stadsbelang is opnieuw tweede geworden met 4 zetels.

Dat meldt de gemeente woensdagavond in het stadhuis. Daarmee is de voorlopige verkiezingsuitslag vastgesteld nadat er woensdag voor een tweede keer is gestemd in Gorinchem voor een nieuwe gemeenteraad. Op 18 maart werd er ook gestemd, maar toen is er mogelijk gefraudeerd en dus besloot de gemeenteraad tot herstemming.

ANP

