Gevoelige informatie te achterhalen: ‘Militairen op Tinder brengen nationale veiligheid in gevaar’

Datingapps gebruiken om nieuwe mensen te ontmoeten of misschien de liefde te vinden, dat is niks nieuws. Maar via datingapp Tinder zijn honderden militairen uit binnen- en buitenland te identificeren en zijn hun reisbewegingen nauwgezet te volgen, ontdekte Follow the Money (FTM).

En dat is een gevaar voor de nationale veiligheid, stelt het platform voor onderzoeksjournalistiek.

Tinder-onderzoek Follow The Money

Met drie nepaccounts in de buurt van kazernes, NAVO-bases en andere gevoelige plaatsen kon FTM vele gevoelige profielen verzamelen. Zo vonden ze militairen van de Koninklijke Luchtmacht op een basis in Estland. „Van daaruit werden deze week Nederlandse F-35’s Russische vliegtuigen het NAVO-luchtruim uit geëscorteerd”. En omdat een Canadese diplomaat onderweg geregeld Tinder gebruikte, zag FTM hoe hij vanaf Londen naar Oekraïne reisde.

Door de nepaccounts vaak te verplaatsen, was de locatie van de profielen „redelijk nauwkeurig” te berekenen. Dat FTM zoveel informatie kon achterhalen via de datingapp, is slecht nieuws voor de privacy van deze militairen. „Maar vooral schadelijk voor de nationale veiligheid”, schrijven ze.

Gevoelige informatie

Inlichtingendiensten overal ter wereld, inclusief de Nederlandse AIVD, waarschuwen al jaren voor misbruik van sociale media en applicaties die locatiegegevens van gebruikers bijhouden. Daar kunnen zogeheten honey traps uit voort komen. Dat zijn spionnen die contact zoeken met mensen die toegang hebben tot gevoelige informatie, met als doel hen die te ontfutselen.

FTM zag in hun onderzoek dat militairen zelf ook veel informatie delen over hun werk op hun datingprofiel. Zo vermelden ze bijvoorbeeld hun functie en delen ze foto’s in uniform of met wapens. En de manier waarop Tinder is gebouwd, maakt het volgens het onderzoeksplatform vrij eenvoudig om militairen „en dus potentiële doelwitten te vinden”, en hun patronen in kaart te brengen.

Technische maatregelen

Zulke apps, waarmee eenvoudig gevoelige informatie kan worden verzameld, lijken gewoon te mogen worden gebruikt op privételefoons van Defensie-medewerkers. Defensie reageert dat ze geen zeggenschap hebben hierover, maar wel voorlichting geven over dit soort risico’s. Op werktelefoons is het wel zo dat bepaalde apps niet geïnstalleerd mogen worden.

Tegen FTM heeft Tinder gemeld dat het „wel degelijk” technische maatregelen neemt om locatiebepaling te voorkomen. Het benadrukt dat het misbruik, bijvoorbeeld massale verzameling door derden, probeert tegen te gaan, maar kan niet garanderen dat het daar altijd in slaagt.

