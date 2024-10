Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel mensen kwamen de afgelopen 25 jaar naar Nederland als gezinsmigrant

Van de 1,8 miljoen mensen die in de periode van 1999 tot en met 2023 van buiten Europa naar Nederland kwamen, was 32 procent gezinsmigrant. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aandeel gezinsmigranten is daarmee de grootste groep, gevolgd door asielmigranten (23 procent).

Van de ruim 572.000 gezinsmigranten die de afgelopen decennia naar Nederland kwamen van buiten Europa, was 6 procent een gezinslid van een asielmigrant. Bij de overige 94 procent ging het bijvoorbeeld om gezinsleden van arbeidsmigranten of mensen die voor de liefde naar Nederland verhuisden.

Niet alle 1,8 miljoen immigranten bleven, zo had meer dan 40 procent op de laatste dag van vorig jaar Nederland weer verlaten. Gezinsmigranten blijven het vaakst voor langere tijd in Nederland. Van de gezinsmigranten die tussen 2005 en 2010 van buiten Europa naar Nederland kwamen, woonde zo’n 57 procent daar dertien jaar later nog steeds. Bij asielmigranten geldt dit voor 52 procent. Volgens een woordvoerder van het CBS blijven deze groepen vaak langer omdat ze op zoek zijn naar „een nieuwe basis”. Wel benadrukte ze hierbij dat dit „lang niet bij iedereen het geval is”.

Snelste vertrekkenden

Studiemigranten vertrekken het snelst, nipt gevolgd door arbeidsmigranten. De woordvoerder legt uit dat mensen vaak naar Nederland komen om een periode te werken en geld te verdienen, om vervolgens weer huiswaarts te keren. Zo is er bijvoorbeeld een grote groep Indiase expats die hier tijdelijk in software werken. Oekraïense vluchtelingen zijn een relatief nieuwe groep immigranten, het overgrote deel van hen verbleef eind vorig jaar nog in Nederland.

Overigens vertrekken mensen die van binnen Europa naar Nederland komen vaker dan degenen die van daarbuiten komen.

ANP

