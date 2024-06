Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De hospita komt mogelijk terug: is dit de oplossing voor de woningnood?

Vroeger was het heel normaal om tijdelijk een kamer te huren in iemands huis. Deze vorm van wonen, bij een hospita, moet makkelijker worden. Dat zegt demissionair minister Hugo de Jonge. Is dit de oplossing voor de crisis op de woningmarkt?

Veel mensen zoeken naar woonruimte, want er is een groot tekort aan woningen. De huizenprijzen zijn de laatste jaren gestegen en ook voor een huurwoning, of zelfs een kamer, moet je flink in de buidel tasten. Het verhuren van woonruimte door een hospita kan bijdragen aan het verminderen van het tekort aan huurwoningen. Vroeger was het heel normaal om bij iemand een kamer te huren in huis. In de praktijk is het echter lastig: zo moet een huiseigenaar de hypotheekverstrekker om toestemming vragen. Ook gemeenten gaan niet altijd akkoord. De Jonge wil deze belemmeringen wegnemen en de wet laten veranderen.

Wat is hospitahuur?

Hospitaverhuur houdt in dat de huurder en verhuurder (de hospita) voorzieningen als de douche, het toilet en de keuken met elkaar delen. De huurder heeft een eigen kamer in dat huis. Het wordt gezien als een van de oplossingen om de woningnood tegen te gaan. Het is geschikt voor bijvoorbeeld studenten, expats of mensen die gescheiden zijn.

Voordelen hospita

Het huren bij een hospita brengt veel voordelen met zich mee. Zo zorgt het voor extra inkomsten voor de verhuurder en ook het sociale contact met de huurder, kan fijn zijn. Publieksonderzoek heeft uitgewezen dat er landelijk gezien potentie is voor hospitaverhuur. Een derde van alle Nederlanders heeft een huis met een ruimte die geschikt is voor verhuur. Ongeveer 8 procent van de Nederlanders overweegt om hospita te worden, bijvoorbeeld omdat ze de inkomsten goed kunnen gebruiken of openstaan voor de sociale interactie.

Hospita met hypotheek

In de praktijk blijkt het echter niet zo makkelijk om een kamer te verhuren. Verhuurders lopen tegen de nodige belemmeringen aan. Zo moet de verhuurder toestemming vragen aan de hypotheekversterker. In veel gevallen wordt de aanvraag voor de verhuur van een kamer afgewezen, omdat een woning in verhuurde staat voor een daling van de waarde van het huis kan zorgen. Als het huis gedwongen zou moeten worden verkocht, levert dat veel minder op als er een huurder in zit.

Die huurder heeft recht op huurbescherming en kan er niet zomaar uit worden gezet. Dat maakt het huis minder waard, en daarom zijn banken daar terughoudend in. Om dit risico weg te nemen, wordt een wetswijziging voorbereid. Dit zorgt ervoor dat de hospita het huurcontract eenvoudig kan beëindigen bij de verkoop of overdracht van een woning.

Hospita met (sociale) huurwoning

Ook verhuurders die in een (sociale) huurwoning wonen, kunnen in de problemen komen. Voor bepaalde regelingen, zoals huurtoeslag, wordt gekeken naar het totale inkomen. Dus het inkomen van de huurder en de verhuurder, die daar al woonde. Dat kan ten koste gaan van toeslagen, bijvoorbeeld de huurtoeslag of de zorgtoeslag. Het heeft ook invloed op de belasting. Daarom wordt onderzocht of de inkomensafhankelijke huurverhoging kan worden aangepast.

Verhuurders zijn ook om juridische redenen terughoudend met de verhuur van een kamer als hospita. Wettelijk gezien is er een proeftijd van negen maanden, waarbij de huur zonder opgaaf van reden kan worden opgezegd. Daarna wordt het automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Ook om deze reden zijn verhuurders terughoudend met de verhuur van een kamer in hun huis. De huurder heeft dan ook huurbescherming. Dit bezwaar kan worden ondervangen door de invoering van een tijdelijk huurcontract, speciaal voor deze hospitaconstructie.

Informatiecampagne

Om mensen die hospita zouden willen worden en huurders beter te infomeren, start de Rijksoverheid in augustus met een informatiecampagne. De campagne richt zich ook op woningcorporaties, gemeentes en particuliere huurders. Want ook professionals zijn niet altijd goed op de hoogte van wat wel en wat niet mag.

