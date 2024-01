Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gewonde bij steekincident Rotterdam

Bij een steekincident in een woning aan de Ellewoutsdijkstraat in de wijk Charlois in Rotterdam is iemand gewond geraakt. Dat meldt de Rotterdamse politie op X. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De politie hield een verdachte in de woning aan en doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

ANP

Reacties