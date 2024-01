Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook Omtzigt heeft het over ‘pittige gesprekken’ over formatie

Pieter Omtzigt spreekt van „pittige gesprekken” tussen zijn partij NSC en PVV, VVD en BBB. „Het zijn verschillende partijen”, zegt hij na afloop van de onderhandelingen.

Eerder op maandag had Geert Wilders het over „harde onderhandelingen”. Daarvoor had de PVV-leider het op X over een „zure Yeşilgöz” naar aanleiding van een sneer die ze aan hem had uitgedeeld tijdens het VVD-congres afgelopen weekend.

„Weet je, we kijken wat er in het verslag staat”, antwoordt Omtzigt op de vraag van een journalist of de partijen eruit gaan komen. Informateur Ronald Plasterk heeft beloofd begin februari verslag uit te brengen van de onderhandelingen. Maar hij heeft meermaals laten doorschemeren dat misschien niet in de eerste week van de maand te doen. De leider van NSC sluit niet uit dat de partijen volgende week nog met elkaar in gesprek gaan.

Wilders

Wilders zei eerder op het sociale medium X voor een rechts kabinet te gaan, maar hield daarbij ook de optie van nieuwe verkiezingen open. „Ik hoop dat het lukt zodat nieuwe verkiezingen niet nodig zijn”, schreef hij.

„Het lijkt me verstandig dat er na de verkiezingen een kabinet geformeerd wordt. En dat er dan geregeerd wordt. En als dat het dan niet meer haalt, dan kan je altijd nog herformeren”, zegt Omtzigt als deze uitspraken hem worden voorgelegd.

ANP

Reacties