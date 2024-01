Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet onderzoekt mogelijkheid luchtdropping hulp aan Gaza

Defensie gaat mogelijk via de lucht humanitaire hulp leveren aan Gaza. Het demissionaire kabinet meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de mogelijkheid tot zo’n ‘luchtdropping’ wordt onderzocht. Uit de meegestuurde ambtelijke stukken wordt duidelijk dat zo’n air drop „incidenteel (…) uitkomst kan bieden voor gerichte leveringen” van kleine hoeveelheden goederen. De mogelijkheid tot een luchtbrug wordt voorlopig niet onderzocht.

De prioriteit van het kabinet blijft „het verruimen en versnellen van de toegang voor hulp over land”. Tegelijkertijd wordt naast de optie via de lucht nog steeds de mogelijkheid tot een maritieme corridor onderzocht. Een dergelijke route over zee blijkt overigens internationaal nauwelijks van de grond te komen. Dat was ook een van de redenen dat Nederland het marineschip de Zr. Ms. Holland terughaalde uit de Middellandse Zee, waar het stand-by lag om mogelijk via zee hulpgoederen te leveren.

De Tweede Kamer steunde recent een oproep van onder meer de SP om naar Frans en Jordaans voorbeeld „hulpgoederen via luchtdroppingen of schepen aan de bevolking van Gaza te leveren zolang dat over land niet kan”. Onder meer door het aanhoudende geweld komt humanitaire hulp via de grensovergang met Egypte maar moeilijk Gaza binnen. Het Wereldvoedselprogramma van de VN waarschuwde eerder deze week voor een dreigende hongersnood in het gebied.

ANP

