Een zacht begin van het nieuwe jaar, kunnen we ons daarna opmaken voor koud winterweer?

Wat heeft het weer in petto in het nieuwe jaar? Blijft het zo zacht of kunnen we nog sneeuwbuien en kou verwachten? Grote kans dat het dat laatste wordt.

Hoe zag het weer er in het afgelopen jaar eigenlijk uit? Recordnat en recordwarm was het, schreef Metro onlangs.

Winterweer in januari

Maar we kijken vooruit: met name halverwege januari is er een grote kans op koud winterweer. Dat terwijl de verwachting is dat het begin van het nieuwe jaar overwegend zacht gaat verlopen, meldt Weeronline vandaag. Nat blijft het voorlopig ook nog even, aldus het weerbureau.

Met die nog grote kans op buien en het grotendeels wegblijven van de zon is de verwachting dat de waterstanden, zowel hier als in Duitsland, voorlopig hoog blijven.

Flink kouder

Na ongeveer een week in het nieuwe jaar maakt het zachte weer plaats voor normale waarden rond die tijd. Volgens Weeronline een graad of 6 overdag, ‘s nachts waarden van net iets boven de nul.

In de tweede week van januari kan het al flink kouder gaan worden, al is het nog „uiterst onzeker” te voorspellen hoeveel kouder het zal worden. Weeronline spreekt van „normale tot ver onder normale temperaturen”, waarbij de kans op vorst in de nachten flink toeneemt.

Neerslag valt er dan een stuk minder. Maar wat er nog wel valt, kan op termijn sneeuw gaan opleveren.

