Schade na ontploffing in Rotterdam-Zuid

Bij een portiekwoning aan de Persoonshaven in Rotterdam-Zuid is zaterdagavond een ontploffing geweest, meldt de politie. Daarbij raakte niemand gewond. Wel was er materiële schade.

Een verdachte is gevlucht volgens de politie. Die doet onderzoek naar het incident en vraagt getuigen om zich te melden.

Het aantal incidenten met explosieven is dit jaar bijna drie keer zo hoog als een jaar geleden. De meeste explosies werden geregistreerd door de politie-eenheid Rotterdam. De achterliggende oorzaak is volgens de politie vaak een conflict in het criminele circuit.

ANP

