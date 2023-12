Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Keti Koti bijgeschreven op lijst immaterieel erfgoed Nederland

Keti Koti, de dag van de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij, is zaterdag officieel bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat gebeurde op voordracht van NiNsee, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Keti Koti stond al sinds 2020 in de Canon van Nederland, de vijftig vensters met belangrijke historische gebeurtenissen voor Nederland.

Het certificaat is zaterdag in het Stadsarchief in Amsterdam ondertekend door NiNsee-directeur Urwin Vyent en door NiNsee-bestuursvoorzitter Linda Nooitmeer. Bijschrijving in de inventaris moet „de beoefenaars helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed” en „de zichtbaarheid en de bespreekbaarheid van het erfgoed” bevorderen.

Naast Keti Koti zijn dit jaar nog acht nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de lijst met immaterieel erfgoed. Dat zijn onder meer melkbusschieten in Kampen, Twentse krentenwegge en Gregoriaanse gezangen, uitgevoerd door het Nijmeegse koor Karolus Magnus.

ANP

