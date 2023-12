Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rijkswaterstaat: ga niet de weg op in Noord- en Zuid-Holland

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om zaterdagavond in Noord- en Zuid-Holland alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan. Het KNMI heeft voor de twee provincies code oranje afgegeven om grootschalige gladheid door ijzel. „Omdat de gladheid niet goed zichtbaar is, kan dit voor verraderlijke gladheid en dus gevaarlijke rijomstandigheden zorgen”, aldus Rijkswaterstaat.

In de twee provincies kan er lokaal regen vallen die direct kan bevriezen op het koude wegdek. „Het advies aan mensen die tóch de weg op moeten, is de weersverwachting en de verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de rijstijl aan te passen. Dit betekent: langzaam rijden, afstand houden, niet onnodig van rijstrook wisselen en rustig remmen”, zo meldt Rijkswaterstaat.

Ook in Zeeland, Flevoland, Friesland en Groningen moeten weggebruikers oppassen. Daar geldt zaterdagavond code geel voor plaatselijke gladheid. Op zondag is het volgens Rijkswaterstaat ook belangrijk om de weers- en verkeersinformatie te blijven volgen. Dan geldt er in de loop van de dag code geel in het hele land vanwege gladheid door sneeuwval.

Volgens de verkeersdienst is ijzel erg lastig met zout te bestrijden. „Door de winterse neerslag verdunt het zout dat al op de weg ligt. Daarnaast bevriest de neerslag zodra die op het koude wegdek komt en vormt een ijslaag bovenop het zout.”

