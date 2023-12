Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld besparen op boodschappen? Zo maak je een budget weekmenu

Het nieuwe jaar is in aantocht en dus gaan we altijd terug naar onze goeie voornemens. ‘Besparen’ is daarbij een bekende. Op boodschappen? Waarom niet. Wij delen 5 handige tips voor het samenstellen van een culinair budget weekmenu met je. Geen concessies aan de smaak, alleen aan de centen.

Eerder legden we trouwens aan je uit waarom boodschappen in Nederland vaak duurder zijn dan over de grens.

5 tips voor een budget weekmenu

Zónder in te leveren op smaak en voedzaamheid uiteraard!

1. Stel een budget op

We beginnen met de basis en dat is toch echt een afgebakend budget. Klinkt saai, maar zodra je weet wat je nu uitgeeft aan boodschappen en wat je uit wil geven, gaat besparen echt véél makkelijker.

Hoe je dit doet? Tel al je uitgaven van de afgelopen drie maanden in de supermarkt (en eventueel de drogist en slijterij als je dat ook onder boodschappen schaart) bij elkaar op. Dit getal deel je door drie. Dat is het gemiddelde dat je per maand uitgeeft aan boodschappen. Shocking? Bij ons ook ja.

Je kunt dit getal nog door 4 delen om te kijken wat je gemiddelde per week is. Hier kun je een aantal tientjes vanaf halen om een lager budget te hanteren, maar let wel: beter geleidelijk naar beneden dan in één keer 100 euro minder willen uitgeven en daarmee telkens de mist ingaan.

2. Kook seizoensgebonden en met lokale producten

Wanneer je op zoek bent naar ingrediënten voor een budget weekmenu, denk dan aan seizoensgebonden en lokale producten. Deze zijn niet alleen vriendelijker voor je portemonnee, maar brengen ook de smaken van het seizoen naar je bord. Want tomaten en andere zomergroentes zijn ‘s zomers op hun lekkerst én goedkoopst, dus ‘s winters kun je beter naar iets anders grijpen.

Wil je ‘s winters toch gebruikmaken van zomerse groentes? Maak ze dan in, droog ze of maak ‘s zomers alvast je pastasauzen en vries ze in (of bewaar luchtdicht, koel en donker).

3. Bulken is key

Bulkinkopen zijn de geheime sleutel tot een succesvol budget weekmenu. Denk aan grotere hoeveelheden van basisvoedingsmiddelen zoals rijst, pasta en bonen. Dit bespaart niet alleen geld, maar zorgt er ook voor dat je altijd een stevige basis hebt voor een snelle, smaakvolle maaltijd.

Niet alleen qua inkopen is bulken key, ook tijdens het koken. Maak je bijvoorbeeld soep, maak dan altijd (we herhalen: altijd) extra. Dat kan prima door extra water toe te voegen, want hierbij lever je niet in op smaak. De soep die je niet meteen eet, bewaar je in de vriezer. Hetzelfde geldt voor stoofpotten, curry’s en andere ‘prutjes’.

4. Investeer in een goeie kruidenkast

Een budget weekmenu betekent niet dat je moet inleveren op smaak. Investeer in een goed gevulde kruidenkast en ontdek de magie van smaakvolle gerechten zonder de extra kosten. Goed: de aanschaf is even een klein ribje uit je lijf, maar daarna doe je er maanden mee. Tip: koop je kruiden bij de toko en doe ze thuis in potjes. Potjes uit de supermarkt zijn altijd duurder.

Kruiden zijn de geheime wapens van elke thuiskok en kunnen zelfs het eenvoudigste gerecht transformeren tot een culinair meesterwerk. Hoe budget dus ook: je gerecht wordt altijd lekker met de juiste kruiden.

5. Niet elke aanbieding is een goeie aanbieding

Wanneer je in de supermarkt zoekt naar ingrediënten voor jouw budget weekmenu, wees dan kritisch ten opzichte van aanbiedingen en kortingen. Niet elke aanbieding is een ware besparing. Kijk naar de prijs per kilo en vergelijk verschillende verpakkingen om ervoor te zorgen dat je echt waar voor je geld krijgt.

Zo is een 1+1 aanbieding eigenlijk altijd een goeie deal, maar kan een 2e halve prijs aanbieding nog wel eens tegenvallen onderaan de streep. Ook een goeie: wil je ingrediënten combineren door de week, kies dan altijd voor recepten met ingrediënten die die week in de 1+1 bonus zijn.

