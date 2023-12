Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Inwoner van Arnhem komt om bij brand

Een inwoner van Arnhem is in de nacht van vrijdag op zaterdag omgekomen bij een brand in een woning aan de John Lennonstraat. Dat meldt de politie Gelderland op X. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand.

ANP

