Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dode dolfijn aangespoeld op strand in Scheveningen

Op het strand van Scheveningen is gisteren vlak bij de pier een dode dolfijn gevonden. Het dier van bijna twee meter lang werd door hulpverleners van SOS Dolfijn bij de pier ontdekt. Vanmorgen is het dier geborgen.

Gisteren kreeg de stichting al meldingen over het dode dier binnen. Hulpverleners gingen daarom vanochtend op pad en ontdekten het dier in de buurt van pier. „Het dier is een kleine twee meter groot en geruimd van het strand”, meldt de stichting.

‘Gewone’ dolfijn laat zich zelden zien in Nederland

Het gaat om een ‘gewone’ dolfijn, een delphinus delphis, zo laat de stichting weten. Deze soort komt normaal gesproken voor in relatief diep water en laat zich voor de Nederlandse kust dan ook zelden zien. Het dier is te herkennen aan zijn gelige flanken en een hoge sikkelvormige rugvin.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op het strand van Scheveningen is een dode gewone dolfijn aangetroffen. Het dier is een kleine 2 meter groot en van het strand geruimd. pic.twitter.com/Ll4nmVTE1O — SOSDolfijn (@SOSDolfijn) November 12, 2023

De stichting deelt op social media een foto van het dier. „Gewone dolfijnen zijn slanke, kleine dolfijnen, die maximaal twee meter groot worden”, meldt de stichting. „Op de flanken is bij de gewone dolfijn een zandloperpatroon zichtbaar.”

Situatie is ‘zorgelijk’

Eerder dit jaar werd er nog een gestreepte dolfijn gezien langs de Nederlandse kust. De dolfijnenstichting noemde die situatie toen ‘zorgelijk’ omdat dolfijnen normaal gesproken in grote groepen leven en niet goed kunnen overleven in de Noordzee. En ook op het strand van Texel spoelde een dolfijn aan. Na onderzoek bleek het dier te zijn gestorven vanwege een bacteriële infectie. De doodsoorzaak van de het dier dat gisteren aanspoelde is nog niet bekend.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hij heet gewoon, maar is in Nederland heel bijzonder: de gewone dolfijn 🐬 Dierverzorger Jarco vond dit exemplaar van 1.80 meter lang dood op Texel. Hij gaat voor sectie naar Utrecht. Lees er meer over op de website: https://t.co/EJ4fg08scL pic.twitter.com/3RSVr7wgFD — Ecomare (@EcomareTexel) January 10, 2023

Vorig jaar verscheen een filmpje van een vrouw die op een spitssnuitdolfijn klom. Dat gebeurde in Zandvoort en zorgde voor behoorlijk wat ophef. Badgasten probeerde het dier terug de zee in te duwen, maar één vrouw kon zich niet inhouden en klom op zijn rug. De vrouw werd door de politie aangehouden.

Reacties