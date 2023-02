Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schadevergoeding Groningers moet ‘onberispelijk’ zijn: ‘De mensen in Groningen kunnen er niks aan doen’

Groningers moeten erop kunnen vertrouwen op dat er geld genoeg is voor de regio. En dat gaat verder dan alleen geld voor schadeherstel en versterking van huizen, zei commissaris van de Koning René Paas vandaag in een persconferentie namens regionale bestuurders in reactie op het parlementaire enquêterapport naar de gaswinning.

„Herstel van de fysieke, mentale en sociale schade in Groningen”, staat wat Paas betreft voorop. „De mensen in Groningen kunnen er niks aan doen. Help ze.”



Groningen wil eerste aardgasvrije provincie worden

De provincie wil minimaal 25 jaar extra steun vanuit Den Haag en verder vindt Paas dat de uitvoering van de regelingen voor Groningers „onberispelijk moet zijn”. Daarnaast moet het Rijk zelf het geld brengen. Groningers zouden niet degenen moeten zijn die het geld zouden moeten komen halen, is Paas van mening.

De commissaris grijpt, samen met voorzitter van het Nationaal Programma Groningen Johan Remkes en de Groningse burgemeester Koen Schuiling, het enquêterapport aan als kans om een pakket aan voorstellen op tafel te leggen in Den Haag. Naast goede en snelle regelingen voor de provincie, wil Paas ook dat Groningen de eerste provincie wordt die in 2035 aardgasvrij is.

Het aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen is niet alleen fijn voor inwoners, maar heeft ook een symbolische waarde: Nederland heeft lange tijd enorm geprofiteerd van de aardgaswinning in Groningen, terwijl de Groningers met de nadelen ervan werden opgescheept. „Makkelijk zal dat niet worden”, erkent Schuiling. Zo is er een groot verschil tussen een rijtjeshuis en een vrijstaande boerderij. Maar toch is het een „hele goede ambitie”, vindt hij.

Kapotte levens en een generatie in wantrouwen

Daarnaast vraagt Remkes ook om grote investeringen in de Groningse economie. Een derde van de windparken op zee moet volgens hem boven Groningen komen te liggen. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in kabels die de opgewekte stroom naar Groningen transporteren, met name naar de Eemshaven.

Het drietal legt de voorstellen juist vandaag op tafel, omdat zij „dit moment niet verloren laten gaan”. Paas spreekt van „kapotte levens” als gevolg van de omgang met het bevingsgebied in Groningen. „Er is een hele generatie inmiddels opgegroeid in wantrouwen.” Er is daarom een cultuuromslag bij het Rijk nodig, vindt ook Schuiling.

Tot slot vragen de bestuurders om investeringen in het perspectief van de regio, waaraan Nederland decennialang vele miljarden verdiende. Het is belangrijk dat „kinderen een toekomst hebben in een provincie waarin ze zich kunnen ontplooien”, aldus Paas. Volgens Schuiling moet geïnvesteerd worden in onderwijs, sport en cultuur. „Daar zijn we niet in vijf jaar mee klaar. Een hele generatie is zijn vertrouwen kwijt. Maar deze jongeren verdienen even kansrijke jeugd als jongeren elders.”